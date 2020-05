Intervenuto a Gr Parlamento, Matteo Salvini ha dichiarato: "Non sarebbe un problema se Milan e Inter giocassero fuori dalla Lombardia. Poi non sono la proprietà delle società, ma se si gioca a Reggio Calabria invece che a Milano non sarebbe un problema. Dove come e quando sarebbe l'ultimo dei problemi: il problema è mantenere in vita il calcio, che tiene in vita tutto lo sport italiano. Credo che al governo, da parte di qualcuno, ci sia mancanza di conoscenza dello sport: ci sono in ballo 300 mila posti di lavoro. Poi c'è anche chi pensa sia facile sparare contro i ricconi del calcio per non parlare d'altro. Questo qualcuno dovrebbe spiegare dove trovare il miliardo che si creerebbe se non si riprendesse. Se qualcuno pensa di sparare al calcio per fare l'anima bella, perchè è popolare così, non offre un servizio al Paese".