#Donnarumma lascia il Milan?

Buona fortuna a lui e a Raiola, ce ne faremo una ragione. L’amore per la maglia non ha prezzo. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 25, 2021

La notizia delle visite mediche di Mike Maignan al Milan ha posto l’attenzione su, che dunque, salvo clamorosi colpi di scena, saluterà il. Il braccio di ferro tra il club e Raiola per il rinnovo di contratto ha portato la società ad agire in fretta, assicurandosi il miglior portiere della Ligue 1. L’epilogo è stato commentato anche dal leader della Lega, tifoso rossonero: “Donnarumma lascia il Milan? Buona fortuna a lui e a Raiola, ce ne faremo una ragione. L’amore per la maglia non ha prezzo”.