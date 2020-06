E' successo di tutto, e qualcuno purtroppo ci ha pure marciato sopra. Nulla di nuovo, semmai tutto sconcertante: Sergio Sylvestre, il cantante di colore chiamato a 'suonare' l'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia, è stato bersagliato di commenti razzisti e messaggi 'edulcorati' di politici pronti al varco. Sin dalla serata di venerdì, l'ex partecipante di Amici è diviso tra solidarietà e costanti attacchi.



LA SPIEGAZIONE - Un momento di emozione, il commento dello stesso Sylvestre. Che ha dovuto anche controbattere a Matteo Salvini e al suo 'esercito'. Polemica servita: "Rifatevi le orecchie - recita il video pubblicato dal profilo dell'onorevole -. Giustizia al nostro inno nazionale". Seguaci sguinzagliati, e nei commenti si è arrivati al razzismo più crudo. Da tanti amici del mondo dello spettacolo sono arrivati messaggi opposti: "Sei una roccia", il tweet di Emma Marrone. Anche Elodie ha difeso Sergio e attaccato Salvini: "Siete delle bestie, che rabbia. Sono schifata. Leggere commenti razzisti. Trovare l'occasione, perché questo è un trovare l'occasione. Sergio ha cantato l'Inno nazionale, era semplicemente emozionato. E voi lo avete offeso. Forse non ve lo meritavate neanche l'Inno nazionale cantato da Sergio. Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Fate del male gratuitamente, siete delle brutte persone, delle mer*e". "Pieno supporto" è arrivato da Fedez, più diretta Alessandra Amoroso: "Ti voglio bene e quando ti emozioni rendi tutto speciale...".



IL CASO MASTRANGELO - Ha fatto discutere invece l'atteggiamento di Gigi Mastrangelo, ex simbolo del volley italiano. Lo storico pallavolista azzurro ha commentato più volte il video di Salvini su Instagram, scatenando le ire di chi ha provato a difendere il cantante. "Se 7mila persone hanno apprezzato il mio commento vuol dire che si poteva fare veramente più attenzione a questi dettagli - le parole di Gigi -. La bandiera e l'inno sono simboli importanti che rappresentano tutti noi italiani e ciò che siamo capaci di fare. Chi non la pensa così probabilmente si sente inferiore agli altri paesi. Mi dispiace, ma l'avrei fatta cantare a un italiano".