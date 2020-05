Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso del Milan, parla del ministro dello Sport Spadafora e delle difficoltà a far ripartire il sistema calcio italiano su Rai Radio 1, a 'Un giorno da pecora': "Il ministro dello Sport Spadafora ha detto quattro cose diverse in quattro occasioni diverse... Spero che non ci sia un pregiudizio, perché il calcio mantiene i campetti di periferia nelle nostre città e se non riparte quello rischiano di chiudere anche i campetti dei bimbi. Il sistema calcio muove quattro miliardi di euro e dà lavoro a circa 50mila persone, che portano a casa 1000 euro al mese se va bene". Lo riporta l'Ansa.