I quotidiani sportivi in edicola domani aprono con la situazione del campionato in stand by ma non solo. Tuttosport lancia una bomba di mercato: "Messi, si può", all'interno le parole dell'ex presidente Massimo Moratti che per primo pensò di portarlo a Milano. Al centro della pagina Galliani lancia l'allarme: "Salviamo il calcio". Il braccio di ferro Lega-Aic per il taglio degli stipendi, la testimonianza dei medici del Gemelli e una storia: "Boniperti disse arrivo, l'avvocato e Giampiero".



"Tagli e schiaffi", così apre il Corriere dello Sport: "Stipendi, è scontro totale tra Lega e Assocalciatori". In evidenza anche la ripresa degli allenamenti del Bayern Monaco: "E' tornato alla vita, l'Inter richiama i giocatori". Spazio al mercato: "Icardi e Psg, avanti insieme". Poi le interviste a Panucci ("Conta la salute") e Ledesma ("Il futuro con la Lazio").