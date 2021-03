Più facile che il Torino si salvi o che la Juve vinca lo scudetto? Domanda diretta, ha risposto Urbano Cairo, presidente del Torino, a Radio 1: "Credo molto nel Toro e in quello che abbiamo fatto. Abbiamo avuto una stagione un po’ travagliata. Ma ho fiducia in quando fatto. Il Covid ha un po’ condizionato la stagione di Serie A, tra spalti vuoti e focolai in squadra. Come accaduto a noi e anche ad altri, ma sono cose che valgono per tutti, dobbiamo pensare a far bene. Le difficoltà del calcio italiano in Europa? Forse il calcio italiano è troppo tattico e in altri paesi rispetto a noi stanno avanti. Abbiamo avuto momenti di splendore, ma si può tornare ai fasti del passato".