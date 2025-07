È scomparso Salvatore Giglio, storico fotografo della Juventus

Juventus, chi era Salvatore Giglio

Lutto nel mondo bianconero. Si è infatti spento, classe 1947, fotografo per oltre quattro decenni della Juventus , di cui ha immortalato tutte le epoche d'oro. Originario di Palermo, si era trasferito a Torino nel 1959, e da allora la sua vita è stata praticamente tutta al seguito della Vecchia Signora, di cui ha documentato le imprese in oltre mille partite ufficiali.Dietro il suo obiettivo, figure leggendarie della squadra come Michel Platini, Giampiero Boniperti, Roberto Baggio, Gaetano Scirea, Alessandro Del Piero e membri della famiglia Agnelli. Tra i suoi scatti più iconici quello di Le Roi sdraiato sul prato durante la finale Intercontinentale 1985, quando protestò per un goal annullato. Ma portano la sua firma anche fotografie drammatiche e testimoniali come quelle della tragedia dell'Heysel, che aveva vissuto appunto in prima persona.

Nel 2009 la UEFA lo ha riconosciuto come unico italiano tra i 14 “World’s Best Soccer Photographers” Negli anni Giglio ha realizzato mostre presso fan club della Juventus in varie regioni italiane, fino al più recente evento a Torino nel 2024 (“Nei miei rullini c’è l’anima delle leggende del calcio”); molte sue immagini, inoltre, sono finite sui principali quotidiani sportivi italiani.Non un semplice fotografo, dunque, ma un fuoriclasse di questa forma d'arte e un autentico narratore visivo della Juventus, di cui ha raccontato la storia, i successi, le tragedie e la cultura con uno sguardo sempre rispettoso e potente. Una figura che non sarà mai dimenticata.





