Salvatore Esposito, noto attore italiano diventato famoso con la serie tv Gomorra e tifoso del Napoli, ha parlato a Radio CRC: “Quella di ieri è stata la vittoria di Carlo Ancelotti, del mercato e di chi crede che questa squadra possa arrivare ovunque. Se la partita contro la Juve fosse finita in pareggio, con quella grande rimonta, avrebbe messo in evidenza tante cose. Molti credevano che Llorente fosse venuto a Napoli per accaparrarsi la pensione. Il Napoli ha la stoffa per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Si è dimostrato, già dagli anni passati, all’altezza di qualsiasi altra squadra. La Juve ha ancora qualcosa da sistemare. Le ultime partite dell’Inter sono state fin troppo semplici per esser considerate un vero e proprio banco di prova. La squadra di Conte è ancora tutto da scoprire.



FILM SUL NAPOLI - Da grande tifoso, spero che il presidente porti il Napoli dove merita di essere. Spero arrivi prima il terzo scudetto e poi esser scritturato per un film di De Laurentiis. Il terzo scudetto rubatoci qualche anno fa".