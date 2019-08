Salvatore Esposito, conosciuto anche come Gennaro Savastano della serie Gomorra, è un noto tifoso del Napoli. Così, su Facebook, ha commentato la decisione della Juventus che - come accaduto anche lo scorso anno - non venderà i biglietti a chi è nato in Campania per la gara contro il Napoli del 31 agosto: "Sono nato a Napoli e ne sono fiero, sono nato in Campania e ne sono fiero, sono tifoso del Napoli e ne sono fierissimo. Volevo dire agli organi competenti, all'Uefa, alla Fifa, alla Lega A, che fanno lotte contro il razzismo 'say no to racism' e poi permettono che venga vietata la trasferta non solo ai tifosi di una determinata squadra, perché questo accade per tutte le squadre, ma a chi è nato in una determinata zona e a chi è residente in una determinata Regione. Di questo passo credo si arrivi alla vergogna, allo schifo e alla tristezza. Il calcio è di tutti, dal ragazzino al nonno che vuole e che deve andare allo stadio perché questo è un gioco. E voi questo gioco lo state distruggendo".