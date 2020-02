. La giocatrice della, fuori per la rottura del crociato, ritrova la maglia azzurra dopo un anno dall’ultima partita contro la Corea del Nord, in occasione della Cyprus Cup. Con lei ci saranno molte compagne di squadra in bianconero e ha voluto consacrare il momento tramite un post Instagram: “6 marzo 2019-4 marzo 2020. Il tempo passa, a volte in maniera dannatamente lenta. Le emozioni restano invariate, forti, vivide. Quanto è bello tornare a vestire la maglia azzurra. Un anno dopo, sono ancora qua!”.