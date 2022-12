Nell'ampia intervista rilasciata ai canali Twitch, la calciatrice bianconera Cecilia Salvai è tornata a parlare anche della gara vinta ieri contro la Roma.'Ieri è stato un passo molto importante, già dal pranzo ho visto le facce delle mie compagne. Non penso ci abbiano sottovalutato. Siamo due squadre che si stanno giocando tanto, non penso abbiano fatto questo errore. Erano facce diverse dalle ultime gare in modo positivo. Lo leggevo nei loro occhi che la partita sarebbe andata così. Poi dal riscaldamento ho avuto la conferma. È vero che sembra strano perché pronti via e abbiamo preso gol. Ma quel gol credo abbia acceso solo la miccia. Ieri ha vinto la squadra che era più motivata e alla fine noi avevamo più da perdere. Ma non credo che la Roma abbia fatto l’errore di sottovalutarc'.