Nell'ampia intervista rilasciata oggi al canale Twitch, la calciatrice bianconera Cecilia Salvai ha affrontato diversi temi all'indomani della gara vinta contro la Roma in trasferta.SULLA ROMA - 'Ieri è stato un passo molto importante, già dal pranzo ho visto le facce delle mie compagne. Non penso ci abbiano sottovalutato. Siamo due squadre che si stanno giocando tanto, non penso abbiano fatto questo errore. Erano facce diverse dalle ultime gare in modo positivo. Lo leggevo nei loro occhi che la partita sarebbe andata così. Poi dal riscaldamento ho avuto la conferma. È vero che sembra strano perché pronti via e abbiamo preso gol. Ma quel gol credo abbia acceso solo la miccia. Ieri ha vinto la squadra che era più motivata e alla fine noi avevamo più da perdere. Ma non credo che la Roma abbia fatto l’errore di sottovalutarci. Il gol che abbiamo preso. Ci ha acceso ancora di più. In quel momento, anche se eravamo lì contro una squadra forte, ho avuto la sensazione che non l’avremmo persa. E come me anche le mie compagne. Ma ne ero certa ancora prima che iniziasse'.MENTALITA' – 'Penso sia fondamentale, vincere aiuta a vincere. Aiuta a costruirti dentro una mentalità partita dopo partita. È bello anche che tutti se lo aspettino, è giusto sia così perché negli ultimi cinque anni abbiamo vinto noi. È una fortuna, e non bisogna dare per scontata nessuna partita. Noi anche gli ultimi pareggi li abbiamo vissuti come sconfitte'.SULLE CRITICHE - 'Diciamo che in questo periodo ne abbiamo sentite anche tante, noi siamo brave ma sentiamo e leggiamo e tante cose non ci sono piaciute. Perché ti toccano però quando ci toccano ci accendono i bottoni giusti e queste sono le risposte. Non dico che è il caso di continuare a scriverle però a noi non fanno piacere queste cose. Ma ci portano al fatto che poi pensiamo alla cosa fondamentale che è il campo. Quindi le cose che vengono da fuori cerchiamo di lasciarle fuori e questa squadra credo che abbia una grande maturità. Tutte le mie compagne hanno dimostrato maturità e penso che i risultati abbiamo parlato sia con l’Inter che contro la Roma'.ROSUCCI CENTRALE - ' Promossa a pieni voti. Suo malgrado perché preferisce giocare centrocampista. Mi sono trovata benissimo, la partita del mio rientro con la Roma è stata con lei al mio fianco. Menomale che c’era lei. È una giocatrice molto esperta e che ha sempre voglia di imparare. Chiede consigli e si è messa a piena disposizione. Ma se non lo sai non pensi che sia un difensore centrale'.MIGLIOR GIOVANE - 'Una che avrà un grande futuro è Eva Schatzer, una centrocampista. Non si vede ma si vede. E ha degli ottimi esempi davanti'.NUMERO DI MAGLIA - 'Lo avevo scelto perché l’ho indossato per la prima volta con la Nazionale all’Europeo. Ero la più piccolina ed ero stata aggregata al ritiro pre Europeo. Alcune ragazze nel mio ruolo si erano infortunate e io sono stata convocata. Rimase quel numero, fu un’esperienza bellissima perché c’era un grande gruppo da cui ho imparato molto. Ho anche giocato quasi tutte le partite da titolare e me l’ero cavata bene. E il ventitré è anche il numero in cui mi sono fidanzato con mio marito'-SULLE VACANZE DI NATALE – 'Avevamo pensato di andare in Svezia da Sembrant, ma abbiamo rinviato. Londra? Sono già stata un Capodanno, avevo visto anche una partita di Premier. Ero andata proprio a vedere l’Arsenal all’Emirates, è stato un incrocio di destini. Andrò a Parigi'.SUGLI STADI PIU BELLI - 'Tra quelli in cui ho giocato sicuramente l’Emirates, il Velodrome e anche San Siro. Poi mi piacerebbe giocare al Camp Nou'.SULLA CHAMPIONS – 'Sono due partite toste, da dentro o fuori. Teniamo la concentrazione alta e raccattiamo più energie possibili. Ci sono tanti acciacchi ma stiamo attraversando un periodo molto positivo. Tutto è possibile, ce la giochiamo'.SULLA SQUADRA - 'Siamo più consapevoli ed esperte, anche a livello internazionale. Ogni anno sono stati fatti degli innesti da fuori che hanno portato tanto a livello di continuità. Tutti si aspettano almeno quello che si è fatto l’anno prima. Se l’obiettivo è entrare tra le migliori otto di Europa. Significa veramente tanto. Prima della Roma dicevo a Rosucci era la prima volta che giocavamo una partita così ad inseguire. Mi sono messa a ridere, era la prima volta in sei anni che giocavamo con sei punti di distacco'.DIFFERENZE CON L'EUROPA - 'Il livello è diverso, soprattutto per la velocità del gioco. Anche se in Italia non ci sono più partite scontate, e i risultati lo hanno dimostrato. In Europa a volte hai davanti tante giocatrici di un altro livello concentrate nelle squadre. In Italia ce n’è solo qualcuna per squadra. A livello fisico il gap si è lamentato, sentivo dire che in Europa andavano più forte ma ora questo non vale più. Affrontare attaccanti forti è una sfida'.SUI TIFOSI - 'Abbiamo una tifoseria bellissima e molto rispettosa. Non cantano mai contro le avversarie ma sempre per noi. Soprattutto nelle ultime partite ne abbiamo sentite un po’ di ogni. Ma giustamente dai miei tifosi mi aspetto il tifo e non dei cori contro. Ma di solito, a parte qualche coro da censurare, quanto ci dicono qualcosa contro ci carichiamo. Loro sono la nostra arma in più'.ESORDIO - 'Grande emozione. E poi sembravamo delle palline impazzite, quasi come se non sapessimo giocare a calcio'.