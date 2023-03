Cecilia Salvai ha parlato ai microfoni di LA7 dopo il successo della Juventus Women contro il Milan: "Da qui alla fine sono solo finali, quindi il livello è molto molto alto. L’attenzione ai particolari e ai dettagli deve essere al massimo. Nel secondo tempo siamo salite in cattedra e si è vista la vera Juventus"."Penso che adesso sia il momento di pensare a come riprendere quei punti, e non pensare a come li abbiamo persi. Noi ci crediamo, da qua fino all’ultima partita""Abbiamo perso dei punti un po’ stupidi, sicuramente. Bisogna guardare avanti, non dipende solo da noi e la Roma deve perdere punti. Noi dobbiamo guardare il nostro e a maggio vedremo come siamo messe".