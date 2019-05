Questa mattina, Rita Guarino e Cecilia Salvai hanno consegnato allo Juventus Museum la Coppa Italia e la Coppa dello Scudetto. Presenti anche Stefano Braghin, Head of Juventus Women, e Paolo Garimberti, presidente del museo bianconero. Ecco le dichiarazioni riportate da Juventus.com:



SALVAI - "Essere qui è una grande emozione, e guardarsi intorno fa venire ancora più voglia di vincere. Speriamo che i trofei consegnati oggi e lo scorso anno siano i primi di una lunga serie".



GUARINO - "Questa stanza ha una storia importante, e farne parte è un grande orgoglio".



BRAGHIN - "E’ stata una stagione non semplice: essere qui è il coronamento di tutto il lavoro che abbiamo svolto".



GARIMBERTI - "Questo è stato l’anno della conferma delle Juventus Women, non solo per i trofei vinti, ma anche perché il numero degli appassionati è cresciuto tantissimo: rimarrà per sempre il ricordo del giorno luminoso del 24 marzo, quando le ragazze hanno giocato in un Allianz Stadium gremito".