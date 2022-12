Nell'ampia intervista rilasciata al canale Twitch, la calciatrice bianconera Salvai ha parlato anche del nuovo ruolo di Martina Rosucci come centrale di difesa.'Promossa a pieni voti. Suo malgrado perché preferisce giocare centrocampista. Mi sono trovata benissimo, la partita del mio rientro con la Roma è stata con lei al mio fianco. Menomale che c’era lei. È una giocatrice molto esperta e che ha sempre voglia di imparare. Chiede consigli e si è messa a piena disposizione. Ma se non lo sai non pensi che sia un difensore centrale'.