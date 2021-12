Cecilia Salvai ha commentato Chelsea-Juventus Women 0-0 ai canali ufficiali del club bianconero:Sono orgogliosa delle mie compagne, abbiamo sofferto insieme e ci siamo incoraggiate a vicenda, avvicinandoci sempre di più al risultato. Credo che questa unione si sia vista in campo. Sapevamo di non commettere alcun errore e non l'abbiamo commesso. Questo punto ha un valore enorme e ora ci giochiamo l'ultima partita all'Allianz Stadium dove avremo bisogno di tutto l'affetto dei nostri tifosi".