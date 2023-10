La calciatrice della Juve Women, Cecilia Salvai, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della gara vinta contro l Fiorentina.'Contro la Fiorentina non è mai semplice, né scontato; faccio i complimenti a loro perché hanno fatto una grande partita, in una struttura davvero molto bella. Quest’anno il campionato è combattuto, le squadre sono tatticamente molto organizzate, non sarà facile per nessuno puntare alla vetta'.