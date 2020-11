La Juventus Women nell'ultimo weekend ha tenuto vivo un ruolino di marcia strabiliante: 2-1 in rimonta sulla Florentina è l'ottava vittoria in altrettante giornate di campionato, e le bianconere hanno raggiunto i 600 giorni senza sconfitte in campionato. In tutto questo, a guardare da lontano le compagne c'è Cecilia Salvai, in isolamento causa positività al Covid-19. Su Instagram la Salvai dopo la partita con la Florentia ha scritto "8 su 8" mentre oggi ha commentato il record d'imbattibilità col motto juventino "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta".