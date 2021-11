Le parole di Ceciliain conferenza, alla vigilia didiSTADIUM - "Sicuramente fa tanto, una partita di Champions però le motivazioni le trovi e sono già tante, essere qui è una motivazione in più. Tanta gente allo stadio per noi è bellissimo e sarà una spinta"INSIDIE - "Sono una squadra compatta, hanno giocatrici di qualità e questo fa la differenza, ci sarà da stare atttente ai dettagli perché fanno la differenza"CONSAPEVOLEZZA - "Abbiamo acquisito tanta consapevolezza, gli anni scorsi non eravamo ancora pronte probabilmente. Il timore sta scemando, stiamo acquisendo tanta consapevolezza e faremo tanta strada"IN DIEFSA - "Per me non è cambiato molto, i numeri parlano, abbiamo subìto pochi gol, ssono contenta di me e delle mie compagne. Quando si parla di difesa bisogna considerare tutta la squadra"AVVERSARIE - "Le abbiamo studiate singolarmente per poi arrivare ai movimenti di squadra. Dettagli che poi fanno la differenza"STAGIONE - "Sto bene, metto in pratica quello che mi chiede il mister, io come la squadra abbiamo acquisito più consapevolezza e credo si veda in campo. Sono contenta, l'obiettivo è migliorarsi"CHELSEA - "Importante rivedere le partite, appena lasci spazio a queste attaccanti ti puniscono"