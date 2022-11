La calciatrice bianconera Cecilia Salvai ha deciso di ringraziare il suo club in occasione delle 100 presenze raggiunte con la maglia della Vecchia Signora. Per farlo ha utilizzato la via dei social, dove ha postato un messaggio davvero emozionante.'100 VOLTE GRAZIE. Alla @juventus. A chi ci è stato dalla prima volta che sono scesa in campo con questa Maglia. Ai nostri tifosi. A chi mi ha accompagnato fino ad oggi, dentro e fuori dal campo. A chi ci è stato e poi ha preso strade diverse. A chi, oggi, mi ha permesso di raggiungere questo traguardo bellissimo. Non importa se non l’abbiamo festeggiato con una vittoria. Farlo con questa maglia addosso e con questo gruppo di persone splendide è già la mia vittoria più grande. Sono tanto orgogliosa di noi. 100 VOLTE GRAZIE'.