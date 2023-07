La calciatrice della Juve Women, Cecilia Salvai, ha lasciato un lungo messaggio sui social in vista dell'inizio del Mondiale femminile.'"Questo è uno di quei momenti in cui le parole in realtà lasciano spazio all' emozione, alla felicità, alle lacrime, alla gratitudine, ai ricordi. Ma soprattutto a tanti pensieri. Ho pensato a mia mamma, a quella prima volta che ha deciso di portarmi a calcio e che nonostante tutto qualche giorno, per sapere se ero stata convocata o meno, con dolcezza mi ha chiesto se le sarebbe arrivata la calamita della Nuova Zelanda e dell'Australia, perché ovunque io vada non posso tornare senza; a mio papà, a cui non interessa molto il calcio ma per lui la cosa più importante è sempre e solo stata vedermi giocare su un campo da pallone, ovunque e con qualunque squadra e sarà così anche questa volta; a mio nonno, che finalmente potrà vedermi giocare un Mondiale e sono certa che accanto a lui, in qualche modo, lo guarderà anche mia nonna , perché non si sono mai persi una partita; a Marco, la mia ancora, che più di tutti ha vissuto e condiviso con me tutto, da ormai tanti anni e che se non fosse per lui probabilmente non sarei dove sono oggi; alle giocatrici, compagne, amiche che sarebbero state qui se non fosse che la vita ha deciso di metterle alla prova, ognuna a modo suo; a chi sa, senza bisogno di essere nominato/a, perché la GRATITUDINE é una cosa preziosissima e ad alcune persone sarò per sempre grata per quello che hanno fatto per me, in campo e fuori e loro lo sanno. Porterò tutte queste persone con me e dentro di me in questo VIAGGIO MERAVIGLIOSO.Ma alla fine, ho deciso che questa felicità, queste lacrime, questa speranza, le dedico a ME perché, nonostante tutto, il CUORE mi ha sempre spinto a crederci anche quando la ragione non trovava il senso e in fondo ho capito che sognare in grande non costa nulla.Chi sa, sa.Finally, I'm coming'.