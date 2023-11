Cecilianel post Como-Juventus:GOL – Un traguardo bellissimo, sono tanti 600 gol, sono contenta di averlo segnato. Un periodo non facilissimo per me, segnare questo gol è una sorta di liberazione e ripartenza personale. La cosa più importante è la vittoria dopo la sconfitta contro la Roma. Spero di aver dato più fiducia alle mie compagne.RISULTATO – Partite facili non ce ne sono, il Como è una grande squadra. Volevamo mettere in campo una bella prestazione e ci siamo riuscite.MATURITA’ – Più forti dell’anno scorso? Una sensazione che dobbiamo avere, non dobbiamo essere impaurite, dobbiamo avere la convinzione di essere la Juventus.SLISKOVIC – Se non quest’anno ma la vedrete presto sui campi, ha un grandissimo futuro. In allenamento con lei ci divertiamo molto, meglio averla in squadra che contro, chiedete ai nostri attaccanti.