"Una squadra diventata una seconda famiglia e una Società diventata casa. Questo è per me la Juventus. Un grazie infinito a Stefano Braghin per la fiducia dimostrata. Da qui, fino alla fine, per raggiungere sempre più traguardi insieme". Questo, il commento di Cecilia Salvai, che ha appena rinnovato con la Juventus fino al 2022.