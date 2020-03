L'Italia sta vivendo un momento di emergenza a causa del Coronavirus. La giocatrice della Juventus Women e della Nazionale italiana, Cecilia, ha scritto un post su Instagram: "Ci sono cose più importanti in questo momento di una partita di calcio. Sì, dispiace non aver potuto giocare una finale contro una squadra forte come la Germania. Ma la priorità è una: LA VITA. Perché di questo si tratta. Siamo tornate finalmente a casa. Ognuna di noi dalla propria famiglia, dai propri affetti. E a casa, ora è fondamentale rimanerci. Per noi stessi. Per chi amiamo. Per l’ITALIA intera".