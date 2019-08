Anche Cecilia Salvai scrive a Giorgio Chiellini sui social. Anche la capitana della Juve Women ha subito un infortunio simile pochi mesi fa: "Ti rialzerai perché sei un guerriero. Perché hai sempre combattuto e non smetterai di farlo certo ora. Perché nelle difficoltà, soprattutto nelle difficoltà, escono fuori gli uomini come te. Forza capitano, non basterà la sfortuna a fermarti. Ti riaspettiamo presto in campo". QUI TUTTI I MESSAGGI PER CHIELLINI.