Cecilia Salvai, calciatrice della Juventus Women, nella giornata di ieri, è stata protagonista dell’inaugurazione della nuova palestrina riabilitativa di Casa Ugi. In questo contesto, ha raccontato la sua storia personale. Queste le sue parole, raccolte da Torino Oggi: "Quando avevo 4 anni sono stata colpita da un linfoma di Hodgkin, che ho superato grazie alle cure del Regina Margherita. In quanto allo sport e al movimento ne conosco bene l'efficacia, per cui dico che questa iniziativa è meravigliosa e che darò ai suoi curatori la mia massima collaborazione".