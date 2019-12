L'attesa decisione della Uefa dopo i saluti militari dei calciatori della Turchia con la maglia Nazionale, per appoggiare il presidente Erdogan, è arrivata. Come riportato dalla nota della Uefa, ecco le sanzioni per i turchi, compreso Merih Demiral, difensore della Juventus:



"Reprimenda per i giocatori della Federcalcio turca, Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yilmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahumut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Mr. Yusuf Yazici, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüc e İrfan Can Kahveci, per aver utilizzato le partite del Round di qualificazione del Campionato Europeo UEFA 2020 tra le squadre nazionali della Turchia e dell’Albania l’11 ottobre 2019 e della Francia il 14 ottobre 2019, rispettivamente, per manifestazioni di natura non sportiva".



Inoltre, la Federazione turca è stata multata per un totale di 50.000 euro. Nessuna azione, invece, è stata mossa nei confronti di Paulo Dybala, che ha esultato con un saluto militare dopo il proprio gol contro l'Atletico Madrid in Champions League. Il procedimento è stato chiuso dalla Uefa senza alcuna sanzione nei confronti della Joya.