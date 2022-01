L'ingresso di Alvaro Morata al posto di Kean ha cambiato volto a Roma-Juventus. L'entrata in campo dello spagnolo ha dato una scossa e la prestazione del numero 9 bianconero ha permesso l'incredibile rimonta a cui abbiamo assistito. Di seguito, le pagelle dei giornali:



GAZZETTA 7.5 - Un corso accelerato da attaccante completo, per tutti i presenti e chi guarda da casa. In una mezz'oretta, dribblig e assist per Locatelli, il tiro respinto che smarca Kulusevski, un tocco all'inizio del 4-3. Saluti a Xavi



CORRIERE DELLO SPORT 7 - ​Centravanti sempre sotto esame, quando entra in campo guida la Juve alla vittoria, entrando in due gol in modo determinante



TUTTOSPORT 7.5 - In pochi minuti riesce già a fare più del compagno: uccella Ibanez e serve a Locatelli per il 2-3. Ed è solo l'inizio