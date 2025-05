Salute mentale: il messaggio di Danilo

2025 Getty Images

, ex capitano della Juventus e oggi in forza al Flamengo, ha scelto di affrontare una delle sfide più urgenti e spesso trascurate nel mondo dello sport: la salute mentale dei giovani atleti. Al Web Summit di Rio de Janeiro, il difensore brasiliano ha presentato pubblicamente “Crescer”, un progetto socio-emotivo ideato da lui in collaborazione con la piattaforma di educazione “Voz Futura”.“Il calcio è un ambiente che conosco molto bene, e so quanto sia povero di strumenti per il supporto emotivo. Si guarda prima alla prestazione e solo dopo alla persona”, ha spiegato Danilo. Il progetto “Crescer” nasce proprio da questa consapevolezza e dall’esigenza di offrire ai giovani un supporto che vada oltre l’allenamento tecnico: un'educazione socio-emotiva che li aiuti a diventare adulti più consapevoli e sereni, prima ancora che atleti competitivi.

Attualmente in fase di sperimentazione, “Crescer” è già attivo all’interno di “Futuro Re2ondo”, la fondazione creata dallo stesso Danilo. Il progetto sociale ha sedi a Bicas, città natale del calciatore, e a Belo Horizonte, dove attualmente assiste oltre 420 bambini tra i sei e i 17 anni. L’obiettivo è fornire strumenti emotivi e relazionali fondamentali per affrontare non solo le sfide del campo, ma anche quelle della vita quotidiana.Danilo, da leader in campo a guida fuori, dimostra con “Crescer” quanto sia importante mettere al centro la persona e non solo l’atleta. Un impegno concreto che potrebbe segnare una svolta culturale nel mondo del calcio giovanile, offrendo un modello replicabile anche in altri contesti sportivi.