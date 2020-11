In estate sembrava fatta per il suo trasferimento al Barcellona, ma la mancata cessione di Dembelé - che era stato proposto a più riprese anche alla Juventus - ha bloccato l'arrivo di Memphis Depay. Per l'esterno d'attacco del Lione potrebbero aprirsi nuove piste nella prossima sessione di mercato: il giocatore è stato seguito con attenzione anche dalla Juventus che con il club francese ha ottimi rapporti e potrebbe pensare di fare un tentativo per l'olandese. Occhio alla concorrenza tutta italiana però, con anche Milan e Roma sul giocatore.