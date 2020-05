non si tocca. Paulo Fonseca è stato chiaro, non vuole scambiare l'ex Atalanta con. Juventus e Roma stavano provando a mettere in piedi una trattative per portare il centrocampista giallorosso a Torino e quello dell'Udinese, che Fabio Paratici controriscatterà per 26 milioni di euro come da accordi, nella capitale, ma l'allenatore della Roma non ne vuole sapere. Duttilità e leadership alla quale Fonseca non vuole rinunciare.