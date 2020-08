Maurizio Sarri si gioca il futuro in 90'. La panchina dell'allenatore della Juventus è in bilico e un'eventuale eliminazione dalla Champions domani contro il Lione potrebbe essere decisiva per l'esonero dell'allenatore. Da tempo sono iniziati a circolare i primi nomi dei sostituti di Maurizio Sarri, secondo Repubblica il cerchio si stringe intorno a due profili: il primo è quello di Simone Inzaghi, l'altro Paulo Sousa, che alla Juve c'è stato da giocatore e in Italia ha allenato la Fiorentina facendo debuttare Federico Chiesa (proprio contro i bianconeri).