vuole lasciare il Barcellona in questi giorni. A una settimana dalla fine del mercato in centrocampista bosniaco spera in un'accelerata da parte della Juventus per tornare a Torino, ma i bianconeri devono prima chiudere una cessione in quel reparto. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore si sta guardando intorno con il suo agente che ha già iniziato a sondare le piste Napoli e Roma (anche in giallorosso sarebbe un ritorno). Mire vorrebbe tornare in Italia e possibilmente alla Juve, ma se dovesse trovare la strada chiusa si sta già muovendo per trovare altri club in Serie A.