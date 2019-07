Il trasferimento di Mattia Perin al Benfica è saltato. In queste ore si registra gelo tra le due società in quanto i portoghesi e i bianconeri non concordano sui tempi di recupero dell'ex portiere del Genoa che è rientrato a Torino in attesa di novità sul suo futuro. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Monaco mentre resta sempre viva l'ipotesi Porto, due club che guarda caso molto vicini a Jorge Mendes, agente portoghese che la scorsa stagione ha permesso ai bianconeri di portare a termine gli acquisti di Cancelo e Cristiano Ronaldo. Ora può aiutare la Juve a cedere Perin.