Una giornata storica. Che rischia di essere davvero determinante, per il futuro del calcio e pure per quello della Juventus. Dalle voci sulledi leggi qui ) alle quattro squadre che minacciano - e in parte hanno già deciso - di salutare anzitempo la nuova competizione.Secondo quanto riportato da Sky Sport, le squadre inglesi potrebbero abbandonare in blocco la Superlega nella giornata di domani.Barcellona e Atletico Madrid continuano: fanno parte del progetto. Il City fa un passo indietro, il Chelsea non ha confermato l'uscita ma ha espresso i suoi dubbi sulla solidità del progetto.Attraverso un comunicato ufficiale, il Manchester City ha lasciato la Superlega. A breve aggiornamenti.: "Sono contento di riaccogliere il Man City nella famiglia europea del calcio"."La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata. Noi siamo la Juventus F.C. No alla Superlega... Vergogna!". Questo, il testo dello striscione degli ultras bianconeri contro le scelte della società.Molto del futuro della Superlega passa da una riunione straordinaria convocata inChelsea e Manchester City meditano l'uscita dalla Superleague. A raccontarlo, fonti dall'Inghilterra: leggi qui