Kulusevski e Arthur, ma non solo. Dopo aver ufficializzato i primi due acquisti per la prossima stagione, la Juventus sta lavorando per trovare il regista giusto che possa sostituire Miralem Pjanic: dal 1° settembre il bosniaco sarà un nuovo giocatore del Barcellona, la prima richiesta di Sarri è Jorginho del Chelsea. I bianconeri però si guardano intorno per valutare anche eventuali alternative; se non dovesse chiudersi per il centrocampista dei Blues, la Juve farà un tentativo perdel Sassuolo.