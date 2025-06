Salta il trasferimento di Weah e Mbangula: come cambia il futuro dei due giocatori della Juventus?

Mai come al Mondiale per Club mercato e campo si intrecciano, con le scelte dei club e dei giocatori che possono condizionare poi ciò che riguarda anche il calcio giocato.che non erano presenti neanche in panchina nella gara contro il Manchester City per motivi di mercato, come confermato da Igor Tudor in conferenza . La Juventus infatti già da giorni aveva trovato l'accordo con ilper la cessione di entrambi ma il no di Weah, che ha rifiutato il trasferimento, ha letteralmente stravolto gli scenari.

Juventus, cosa succede con Weah e Mbangula?

La decisione della Juventus per Weah e Mbangula

Dopo il no dell'esterno statunitense, infatti, il Nottingham ha deciso di interrompere la trattativa e così facendo anche il potenziale trasferimento in Premier League di Mbangula può considerarsi definitivamente tramontato. Il dietrofront del club inglese, dunque, interrompe qualsiasi tipo di trattativa eDopo i messaggi social dei giocatori, è arrivato lo sfogo dell'agente di Weah, Badou Sambague: "Vedere gente comportarsi in questo modo per soldi ed egoismo mi ha deluso molto. È una vergogna.Parole dure, che prendono di mira la scelta della Juventus di escludere dalla partita lo statunitense. E adesso, quale sarà il prossimo passo?La Juventus dopo la disfatta con il Manchester City si prepara ad affrontare agli ottavi il Real Madrid. In attesa di capire come si evolverà la situazione,Una decisione che però non significa che i due bianconeri non siano più in uscita, tutt'altre dopo che è naufragata l'operazione con il Nottingham Forest, il club aspetterà altre proposte per lasciarli partire. Da questo punto di vista l'idea della Juventus è chiara, così come quella di Tudor, che non punta su di loro. Il club sperava di cedere in tempi brevi i due giocatori ma dovrà invece aspettare. L'addio però sembra comunque solo rimandato.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui