Il terzino della Juventus, lanciato la scorsa stagione da Andrea Pirlo, con ogni probabilità non andrà all'Atalanta: il classe ’99, infatti, sembrava essere ad un passo dalla Dea, ma nelle ultime ore il club del presidente Percassi ha virato sull'esterno del Parma, chiudendo l'affare in tempi brevissimi.Il futuro di Frabotta sembra comunque essere lontano dalla Juventus: chiuso da Alex Sandro e Pellegrini a sinistra, il terzino potrebbe partire in prestito per avere più spazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per lui resta viva l’ipotesi Verona.