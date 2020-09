La Juve continua a giocare sul doppio tavolo per trovare l'attaccante del prossimo anno: da una parte Suarez, che deve svincolarsi dal Barcellona e prendere il passaporto comunitario, dall'altra Dzeko, per il quale la Roma vuole trovare un sostituto prima di farlo partire. Qua però la situazione si fa complicata, perché per Milik, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe aprirsi una pista estera. Il Napoli infatti avrebbe fretta di piazzarlo a un anno dalla scadenza del contratto: in pole, fuori dall'Italia, per Milik c'è il Tottenham di Josè Mourinho.