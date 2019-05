Ha distrutto ogni record possibile, ha venduto migliaia e migliaia di copie ed è diventato prestissimo uno degli idoli dei più giovani: non c'è davvero nulla da fare, quest'anno è scattata la mania di. Il rapper di Olbia, Sardegna, è arrivato anche a Torino con il suo tour di soli sold out. E durante il concerto si è lasciato andare a una confessione: 'Qui mi sento sempre a casa, sarà perché sono un grande tifoso della Juve'. Ecco, oggi la sua Vecchia Signora ha voluto omaggiarlo con la nuova maglia. E il performer festeggia sui suoi social il grande regalo arrivato dal club: numero sei, scritta Salmo ed emozione come quella di un bambino. La dedica, infine, è speciale: "Grazie alla Juventus per la maglia nuova! E anche quest’anno vi spacchiamo il …".