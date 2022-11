Hasan, ex giocatore della Juve oggi direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto per commentare il momento del club bianconero: "È una fase difficile, ci sono stati anche tanti infortuni. Io la seguo sempre, è una squadra in cui ho giocato e a cui sono legato, ho tanti amici lì. Mi dispiace che sia in questa fase, però penso che la società sia molto forte e ne uscirà". Queste le parole a Tmw.