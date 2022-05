Ai microfoni di Sky Sport Deutschland, l'agente del Bayern Monaco ed ex calciatore della Juve Hasan Salihamidzic, ha rilasciato delle forti dichiarazioni sul futuro di Robert Lewandowski.



'Ho parlato con Lewandowski che mi ha informato che non voleva accettare l’offerta di prolungare e che avrebbe cambiato squadra. Ha detto che gli piacerebbe fare qualcos’altro. La nostra posizione non è cambiata, Lewandowski ha un contratto fino al 30 giugno 2023. Siamo sempre stati chiari'.