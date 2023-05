Il Bayern Monaco festeggia il 33° titolo in Bundesliga (l'11° consecutivo) arrivato in extremis, grazie al pareggio casalingo del Borussia Dortmund contro il Mainz e al gol di Musiala che ha regalato alla squadra di Tuchel il successo sul campo del Colonia. Ma l'immediato post partita è stato scosso da un'altra notizia: la rivoluzione in dirigenza.Il CEO Oliver Kahn e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic lasciano il club con effetto immediato. Lo ha confermato con una nota ufficiale il Bayern che ha anche annunciato il successore di Kahn: sarà Jan-Christian Dreesen, membro del Consiglio d'Amministrazione dal 2013.