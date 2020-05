Hasan Salihamidzic, ex centrocampista della Juve, attualmente direttore sportivo del Bayern Monaco, parla a Radio Kiss Kiss Napoli della ripresa della Bundesliga e della Serie A: "Il calcio tedesco, riaprendo, ha dato un bel segnale a tutto il mondo. I dati di ascolto sono stati importanti, c'è una grande voglia di calcio presso tutti gli sportivi, non solo quelli tedeschi. Non ci sono stati molti infortuni in Bundesliga, abbiamo la speranza di riuscire a portare al termine la stagione. Non so perché la Serie A non riprenda, in Italia magari la situazione sarà diversa e io non la conosco. La Champions League? Da quanto ho capito ripartiremo tutti dagli inizi di agosto".