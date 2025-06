Tuttosport - Nuovo ds Juventus, spunta anche il nome di Hasan Salihamidzic

Getty Images

Ieri, 1° giugno, si è aperta ufficialmente la finestra straordinaria di calciomercato inserita dalla FIFA in vista del Mondiale per Club, per dare la possibilità alle società coinvolte di aggiustare i propri organici in tempo utile per la partenza per gli Stati Uniti. Finestra che si chiuderà il prossimo 10 giugno e che laha iniziato senza avere un direttore sportivo operativo, nel pieno di una rivoluzione societaria che ha portato all'addio di Cristiano Giuntoli e all'arrivo dicome dg, affiancato da Giorgio Chiellini nel nuovo ruolo di Director of Football Strategy.

Chi sarà il nuovo ds della Juventus?

Salihamidzic-Juventus, cosa sappiamo

Quella casella lì, insomma, rimane da riempire. E intanto continuano a susseguirsi i nomi di possibili candidati, senza che al momento ci sia una netta predominanza nelle gerarchie dell'uno o dell'altro. Si parla tanto di, giovane dirigente di 35 anni che a maggio ha chiuso il suo rapporto professionale con il Lens, così come di, stimato da Comolli per la stagione al Rennes in Ligue 1. E poi c'è, ex capo scout, libero dalla fine della sua esperienza al Granada.Ma secondo Tuttosport c'è anche un altro nome che, già circolato in passato, potrebbe tornare di moda: è quello di Hasan Salihamidzic, 48 anni, che l'ambiente bianconero lo conosce bene per via del suo passato da giocatore ed è molto stimato da Chiellini. La sua carriera da dirigente - subito nel ruolo di direttore sportivo - si è poi dispiegata al, dove ha lavorato per un paio di stagioni prima di essere licenziato nel 2023, insieme all'allora amministratore delegato Oliver Kahn, durante una clamorosa rivoluzione societaria seguita all'undicesimo titolo consecutivo vinto dal club in Germania. Solo una suggestione? Staremo a vedere. Intanto, la priorità rimane anche la ricerca dell'allenatore, che potrebbe essere ancora Igor Tudor oppure un nome nuovo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui