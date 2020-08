Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco ed ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo all’indomani della vittoria della finale di Champions League, soffermandosi sul nuovo corso bianconero targato Pirlo: “Italiane in Europa? Juventus ed Inter si sono dimostrate due squadre ottime, in panchina avevano dei grandissimi allenatori. Adesso vedremo Pirlo cosa farà sulla panchina dei bianconeri. Da ex Juventus, spero che la società continui a fare bene in campionato e penso che riuscirà ad estendere il proprio dominio in Italia anche nel corso dei prossimi anni”.