Hasan Salihamidzic, pur essendo rimasto alla Juventus soltanto per quattro stagioni, è stato tra i personaggi più amati del periodo subito successivo a Calciopoli. Brazzo, giunto a Torino nel 2007 dopo aver vinto praticamente tutto con il Bayern Monaco, di cui oggi è direttore sportivo, colleziona 73 presenze in tutto con la maglia bianconera, segnando otto gol e restando impresso nella memoria dei tifosi per la propria fame, tenacia e forza di volontà. Di quelle otto reti, l'ultima arriva proprio nel giorno dell'Epifania del 2010, contro il Parma, dopo appena tre minuti di gioco. Nessun trofeo alla Juventus, ma tanto amore, dato e ricevuto, con i colori bianconeri addosso.