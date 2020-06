1









Il regista di film hard Mario Salieri vorrebbe girare un film porno con Cristiano Ronaldo come stella. Intervenuto al programma radiofonico La Zanzara, ha dichiarato: "Chi mi sembra adatto a fare un film con me? Il calcio non è tra i miei sport preferiti ma credo che Cristiano Ronaldo sia un bel personaggio che potrebbe suscitare interesse femminile. E' un grande scopat...? Sì, credo proprio di si!.



PIU' GRANDE DELUSIONE - "Moana Pozzi, era una donna estremamente piacevole con cui si conversava una meraviglia ma in scena era una statua, per tirare fuori qualche emozione c'era da lavorarci tantissimo sopra. Come performer non valeva nulla ma era una donna con grandissima intelligenza e capacità".