La Salernitana ha una settimana di tempo per salvarsi ed evitare di essere esclusa dalla Serie A 2021/22. Secondo quanto riportato da Il Mattino, ha tre strade: la cordata guidata da Cerruti che può portare a un'offerta di acquisto in breve tempo, complessa anche per via delle festività; le offerte dai gruppi stranieri, due in particolare, che avrebbero riallacciato i contatti ma i tempi sembrano essere troppo stretti; e, infine, l'offerta da due traghettatori, l’avvocato Michele Tedesco e il notaio Roberto Orlando, possibili soluzioni nel caso in cui si arrivi a un punto di non ritorno.