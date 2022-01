Diretta volontà di Walter Sabatini. E allora la Salernitana ci prova, per l'obiettivo in salsa bianconera. I campani si sono interessati al profilo di Radu Dragusin, centrale di proprietà della Juventus che sta trovando poco spazio in blucerchiato. Dragusin può raggiungere quanto prima lo stadio Arechi, sarebbe il profilo adatto per Colantuono che continua a subire tantissimi gol e a produrre poco in fase offensiva. Una situazione che stuzzica il giocatore, alla ricerca di maggior minutaggio e di un ruolo da protagonista in Serie A prima di tornare alla base.